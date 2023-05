WRC 2024: Arábia Saudita e EUA podem ser novidades, mas para já não há garantias | AutoSport

Portugal já lá está, mas faltam conhecer as restantes 12 (ou 13) provas do Mundial de Ralis de 2024. Em setembro será divulgado um calendário que terá de ser aprovado pelo Conselho Mundial, o que quase sempre é uma mero pró-forma, mas o ano passado não foi, tendo sido adiada a sua conclusão por mais algum tempo.

O Promotor anseia por 14 provas, onde podem estar Arábia Saudita, EUA e a Irlanda do Norte (Reino Unido) luta por uma lugar, como prova de asfalto.

Depois de não ter entrado no calendário deste ano, a Arábia Saudita deve fazê-lo para o ano, numa prova que será totalmente diferente de tudo o que temos atualmente no WRC, só com paralelo no Rali da Jordânia que se realizou no WRC entre 2008 e 2011.

Monte Carlo, Suécia, Portugal, Acrópole, Safari, Rali da Europa Central, Sardenha e Chile, têm contratos em vigor para 2024, Finlândia e Japão deverão confirmar brevemente. A Letónia deve entrar por troca com a Estónia e o que fica pendente é a Croácia e o México. À espera da Croácia está a Irlanda do Norte (Reino Unido). qualquer uma das duas são uma excelente prova de asfalto.

Já o caso do México é simples: Se os EUA entrarem, sai o México, mas a questão com os norte-americanos não é fácil. Vão fazer uma prova-teste, candidata, em setembro. Se correr bem, entram em 2024.

Aqui, as coisas são muito mais do que levar lá os carros e correr, pois nos EUA, nada que seja um verdadeiro espetáculo, dentro e fora dos troços, não resulta. E devia ser assim em todo o lado. Em Portugal é…

O Promotor aqui tem de ser muito cuidadoso, porque se não resulta uma vez, o WRC pode esquecer os EUA por mais algum tempo…