WRC 2024: A última (grande) oportunidade de Adrien Fourmaux | AutoSport

Depois de lhe ter sido dada uma oportunidade no ano de 2022, que não aproveitou, Adrien Fourmaux foi ‘despromovido’ aos Rally2, fez o que tinha a fazer, e teve a sorte do ano ter corrido mal a Ott Tanak, que se quis ir embora da M-Sport deixando um lugar vago. Sem dinheiro para pilotos de topo, a equipa teve de se valer das jovens promessas, e recuperou Adrien Fourmaux, esperando que desta vez tenha aprendido a lição, que que faça o que não fez em 2022 e agarre a oportunidade. Dois anos depois, o francês está naturalmente mais experiente, agora não tem a mesma pressão, mas a verdade é que há pilotos no WRC2 com maior potencial. Vamos ver como corre: “Agora sentimo-nos realmente preparados, mas sabemos que em Monte Carlo é preciso ser humilde. É preciso ter muito respeito por este rali, especialmente este ano, quando voltamos aos Alpes, às zonas montanhosas, onde as condições podem ser muito difíceis, com neve e gelo. Por isso, será certamente uma prova dura, como normalmente é nesta zona de França, mas o verdadeiro desafio será o tempo e as condições das etapas.

O nosso teste de Monte-Carlo correu muito bem e tive boas sensações com o carro nas condições mistas que tivemos no primeiro dia. Foi positivo e fiquei muito contente por estar de volta a um carro de Rally1. No segundo dia, tivemos uma troço totalmente de neve, com algum alcatrão também, mas será uma condução muito interessante se houve neve no rali. Não me parece que vá haver muita neve, mas pelo menos estamos preparados, nas montanhas nunca se sabe”, disse Adrien Fourmaux.