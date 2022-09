WRC 2023, regressam México e Chile, e há uma grande novidade: Arábia Saudita | AutoSport

Ainda falta a confirmação oficial, mas o calendário 2023 do WRC está delineado, ainda que faltem as confirmações oficiais. A competição deve voltar a não contar com o Rali da Argentina, apesar da firme intenção que os seus organizadores têm de regressar.

Depois de terem ‘perdido’ a prova devido à pandemia de Covid-19, terá sido o Chile a levar a melhor, pois só uma das duas, Chile ou Argentina, tinha lugar no calendário.

Há muito se sabe que o promotor do campeonato quer oito ralis na Europa e seis fora dela, era praticamente certo que se iria recuperar um evento na América do Sul, e também um novo evento no Médio Oriente.

Assim, o WRC 2023 deve arrancar com o Monte Carlo, Suécia e Croácia, segue-se o périplo de pelo México e América do Sul, o Chile portanto, depois o WRC regressa à Europa com Portugal e Itália antes de viajar para o Quénia com o Rali Safari. Em julho, a Estónia e a Finlândia, seguindo-se a Nova Zelândia, Grécia, Japão e Arábia Saudita.

Realizar um calendário agora é bem mais difícil que até 2019, já que as questões logísticas são cada vez mais complicadas, e os ‘fretes’ marítimos que levavam mês e meio, estão agora a demorar quase três meses.

O calendário será conhecido o mais tardar na próxima reunião do Conselho Mundial da FIA a 19 de outubro.