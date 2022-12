WRC 2023: Regras não mudam muito, mas há uma que os adeptos vão adorar… | AutoSport

Não são muitas as regras que mudam deste ano no WRC para 2023. Umas mais importantes que

outras, mas há uma que é significativa para os adeptos…

Fazendo um resumo, o WRC2 Junior foi rebatizado Challenger, a WRC Masters abre-se aos Rally2/3/3/4/5 e R-GT. Há alterações nas pontuações no WRC2. A quantidade de pneus para cada rali será simplificada, os organizadores são agora obrigados a ter Zonas HEV a mais de 10km dos troços de modo a permitir a regeneração normal das baterias.

Em 2023, por cada troço falhado devido a uma questão técnica que tenha a ver com o sistema híbrido, a penalização passa a 2 minutos em vez de 10 minutos.

A Assistência dos carros P1 que tenham abandonado a prova passa a poder ser reparado em 4 horas, ao invés de três (incluindo os 45m de flexi service e qualquer atraso máximo permitido entre

dois controlos de tempo). No entanto, todos os carros devem ser recolocados no Parque Fechado pelo menos 4 horas antes do início da secção seguinte após um reagrupamento noturno.

Deixa de haver assistência matinal nos ralis de terra. Os carros P1 são limitados a uma janela de 2 horas no flexi-service noturno.

Passa a haver restrição de dias de teste, de 28 para 21, para cada equipa de fábrica.

Passa a ser exigida uma Câmara de Alta Velocidade nos carros P1 o que significa boas notícias para os adeptos: As imagens onboard vão ser bem melhores…