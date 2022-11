WRC 2023: dois regressos, duas novidades absolutas, Rali de Portugal mais cedo | AutoSport

Já não é a primeira vez que sucede, mas os quenianos voltaram a trocar as voltas ao Promotor do WRC e tornaram público o que deve ser o calendário do WRC 2023.

O jornal queniano ‘The Star’ publicou com grande detalhe informações sobre a competição, que no entanto ainda não são finais. Só o serão depois do calendário ser ratificado no Conselho Mundial da FIA de 7 de dezembro.

Assim, o calendário do WRC 2023 deverá ter, afinal, cinco provas fora e nove na Europa.

Face ao calendário deste ano ficam de fora o rali da Catalunha e da Bélgica, regressando o Chile, e existindo duas novidades absolutas, como já tínhamos referido anteriormente.

O Rali da Europa Central junta a Alemanha, Áustria e Chéquia, realizando-se muito perto de três grandes cidades: Salzburgo, Munique e Nuremberga, tudo cidades que estão a menos de 200 Km desta zona, portanto, público, especialmente checo, não via faltar…

A outra novidade é o Rali da Arábia Saudita, e Rakan Al-Rashed, piloto que corre com Hugo Magalhães ao lado, já deu a sua visão: “Arábia Saudita será dos mais espantosos ralis do calendário”. Fontes espanholas chegaram a dizer que o calendário do WRC 2023 tinha sido rejeitado pelo Conselho Mundial da FIA devido ao Rali da Arábia Saudita, mas a verdade é que foi a Nova Zelândia, e eventualmente a Austrália que em princípio faria rotação em 2023, que ficaram de fora: “Para mim pessoalmente é um sonho tornado realidade um grande evento como o WRC vir ao meu país é uma coisa fantástica! E para o WRC será uma oportunidade para todos em todo o mundo verem o meu belo país e o que ele pode oferecer, o evento será um dos mais espantosos eventos do calendário, garanto-o”.

Quanto ao Rali de Portugal, deverá ser uma semana mais cedo do que foi este ano, e a ‘culpa’, é dos Coldplay, que tocam em Coimbra a 17 e 18 de maio. Como se percebe, não fazia qualquer sentido ter o Rali de Portugal e o concerto no mesmo dia em Coimbra. Tal como em 2016, Portugal deve ser a 5ª prova do WRC.

Face a este ano, a principal novidade no escalonamento da competição é que já não vai ser Portugal a primeira prova de terra do WRC, mas sim México. Contudo, tendo em conta a altitude e o que isso significa para os motores dos carros, Portugal é a primeira de nove provas em piso de terra.

Quatro são em asfalto, o Monte Carlo, pode (e deve) ter muito gelo lá pelo meio.

A Suécia continua como a segunda prova da época e a única a realizar-se somente em somente em pisos de neve, esperando que o aquecimento global não chegue ao norte da Suécia, claro.

Como se percebe, Espanha fica de fora em 2023, devendo regressar em 2024, Alemanha regressa num ‘esforço conjunto’ com a Áustria e a Chéquia, país que há muito merecia uma prova de asfalto no WRC, tão fantástico que é o Rali Barum Zlin. Agora vamos ver se é desta que o calendário é confirmado. Muito provavelmente, vai sê-lo.

Calendário WRC 2023 que vai ser proposto ao Conselho Mundial:



Rali de Monte Carlo (19-22 de janeiro)

Rali da Suécia (9-12 de fevereiro)

Rali do México (16-19 de março)

Rali da Croácia (20-23 de abril)

Rali de Portugal (11-14 de maio)

Rali de Itália Sardegna (1-4 de junho)

Rali Safari Quénia (29 de Junho-2 de julho)

Rali da Estónia (20-23 de julho)

Rali da Finlândia (3-6 de agosto)

Rali Chile (31 de agosto 1 de setembro)

Rali da Acrópole (28 de setembro, 1 de outubro)

Rali da Europa Central (26-29 de outubro)

Rali do Japão (16-19 de novembro)

Rali da Arábia Saudita (1-3 de dezembro)