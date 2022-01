WRC 2022 vai ser apresentado na Áustria | AutoSport

A nova era híbrida do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA será apresentada na próxima semana na Áustria, juntando os carros da nova geração Rally1 dos 3 construtores pela primeira vez. O lançamento da nova era dos ralis será feito no museu Hangar-7 em Salzburgo no dia 15 de janeiro, sábado, e contará com a presença do recém eleito presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem

Todos os pilotos e navegadores da Toyota Gazoo Racing, Hyundai Motorsport e M-Sport Ford estarão presentes no evento, que será apresentado por Kiri Bloore, Becs Williams e Julian Porter, e transmitido ao vivo às 17.00 horas (hora de Portugal Continental) na plataforma WRC+ (http://wrcplus.com/), no Facebook e YouTube.

Os novos Rally1 híbridos, são compostos por um motor elétrico de 100kW acoplado a uma bateria de 3,9kWh que complementa o motor a gasolina de 1,6 litros turbo. O pacote aumenta os níveis máximos de desempenho para mais de 500cv ao mesmo tempo que reduz as emissões nocivas.

Sobre a era híbrida do WRC, o secretário-geral adjunto da FIA para o desporto, Bruno Famin, afirmou: “A adoção de energia híbrida e de biocombustível são dois dos maiores avanços na história do desporto e um enorme passo para alcançar os nossos principais objetivos de sustentabilidade. A FIA tem trabalhado muito nestes desenvolvimentos, ao mesmo tempo que introduz inovações significativas em matéria de segurança”.

Cinco dias depois do lançamento na Áustria, os carros entram em ação pela primeira vez no Rallye Monte-Carlo (20 a 23 de janeiro).