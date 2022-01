WRC 2022: Um novo campeão, mas quais são os favoritos? | AutoSport

Com a saída de Sébastien Ogier a tempo inteiro do WRC, é certo que a temporada de 2022 vai ter um campeão novo, certamente diferente dos últimos tempos, mas se é completamente novo logo se vê, pois Ott Tanak foi campeão em 2019. Se há ano em que antever quem pode ser o campeão é difícil é esta. Carros completamente novos e muita coisa para aprender.

No Rali de Monte Carlo vamos ter uma ideia do que os carros podem valer face aos outros, mas se forem equilibrados, qualquer das três equipas tem pilotos para serem campeões.

A M-Sport, apesar da entrada de Craig Breen, continua a ser a equipa com um plantel mais fraco, e olhando apenas para os plantéis, Toyota e Hyundai estão ambas mais fracas face a 2021. Uma perdeu Ogier, outra Breen.

Mas estas duas últimas continuam bem equilibradas, mas para nós, a Hyundai tem agora em Neuville e Tanak, os dois mais fortes candidatos ao título, juntamente com Elfyn Evans e Craig Breen. Mas há que esperar para ver o que valem os carros.

Na M-Sport/Ford, só mesmo Craig Breen tem capacidade para aproveitar uma eventual maior competitividade do novo Ford Puma Rally1. Elfyn Evans já mostrou que pode ser campeão face a Ogier, portanto pode bater-se com Neuville e Tanak. Se tivéssemos que apostar só num, seria no estónio.