WRC 2022: Toyota e M-Sport quase a testar, Hyundai à espera de ‘luz verde’

Numa altura em que as três equipas do WRC já deviam estar quase a iniciar os testes na estrada dos seus novos WRC híbridos de 2022, eis que se ficou a saber que a Hyundai Motorsport ainda continua à espera de ordens da Coreia para dar início, ou não, ao processo.

É um sinal muito mau, pois nesta altura uma decisão desse tipo já deveria ter sido tomada há muito. Sabe-se que a Hyundai, a casa mãe, entenda-se, sempre esteve hesitante e ainda há poucos meses escrevemos que a torneira podia fechar-se em Seoul.

A M-Sport, está totalmente dependente da Ford e tendo em conta que na Europa as coisas não estão lá muito bem com a Ford, o dinheiro tem de vir diretamente dos EUA, que “fica lá muito longe”. A Toyota tem híbridos na sua gama, ainda o Kalle Rovanpera não tinha nascido, portanto, não está extasiada com o que de bom os WRC híbridos lhe podem trazer para o seu negócio, que há longos anos está bem estabelecido nesse particular.

E é neste “piso escorregadio” que anda o WRC. Quando no Dirtfish perguntaram a Andrea Adamo “onde está” a Hyundai na corrida de 2022, o italiano foi igual a ele próprio: “Não tenho nada a dizer. Quando tiver a autorização para fazer [o carro de 2022], começarei a fazê-lo. Estou feliz pelo Malcolm e pela Toyota por estarem à frente, tudo de bom para eles. Basicamente ainda não começámos porque se eu não tiver o orçamento e a autorização para o fazer, não o posso fazer. Aqui não está escrito ‘Adamo Motorsport’. Até agora, e como digo muitas vezes, a direção da Hyundai ainda não está convencida [híbrido é o caminho certo a seguir], por isso estou à espera da luz verde final para o fazer”.

Portanto, isto significa que a Hyundai já está atrasada. Logicamente que têm trabalho feito, o que foi possível fazer, mas a construção do carro propriamente dita, ‘aquela’ que significa gastar bom dinheiro, essa pelos vistos está parada. Se a decisão for positiva, mesmo que chegue tarde, é com isso que a Hyundai Motorsport tem de trabalhar. Portanto, em fevereiro de 2021 não sabemos se há Hyundai no WRC 2022.