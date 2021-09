WRC 2022: quem vai e para onde? | AutoSport

A ‘Silly Season’ do WRC 2022 é quase um segredo mal guardado, mas até que existam confirmações oficiais, tudo pode mudar face ao que já está (ou perto disso) decidido, mas ainda não é conhecido publicamente.

Assim, apesar de se falar muito de Sébastien Loeb com a M-Sport Ford World Rally Team, essa é uma ligação muito pouco provável, embora possível. Depois da saída de Teemu Suninen, que deve guiar o Ford Puma Rally1 são Craig Breen, Adrien Fourmaux e Gus Greensmith.

Sébastien Ogier deve permanecer na Toyota Gazoo Racing, mas quantas provas fará, está ainda para se ver.

Elfyn Evans, Kalle Rovanperä e Takamoto Katsuta ficam na equipa, este último, nos mesmos moldes deste ano, e Sébastien Ogier deve partilhar o carro com Esapekka Lappi.

Na Hyundai Motorsport, foram os primeiros a confirmar parte do line-up, ainda em maio: Ott Tänak e Thierry Neuville continuam na equipa, sendo o terceiro carro, muito provavelmente para dividir entre Dani Sordo e Oliver Solberg. Não admiramos nada que Solberg possa ter um lugar a tempo inteiro, até porque tem patrocinador para isso.

Podem é achar que ainda está muito ‘verde’ e daí a hesitação. Já não deve demorar muito tempo a saber-se, mas o foco para já está muito nos carros, pois provavelmente, se alguma equipa ‘acerta’ mais do que as outras duas, não vai fazer muita diferença os pilotos que tem…