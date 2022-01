WRC 2022: Quatro para um título? | AutoSport

Este é o ano mais difícil de antever: carros completamente novos, muita coisa para aprender, novos estilos de pilotagem, e a fiabilidade a ter em conta. Se tudo fosse igual para todos os pilotos, continuamos a achar que Ott Tanak é o mais rápido…

Antever quem poderá ser campeão este no WRC, neste momento é uma tarefa impossível, pois muito do que aqui pode ser dito depende da qualidade relativa dos carros, uns face aos outros. Como todos sabemos, não é só a valia dos pilotos e das duplas, que importa, mas também a equipa que têm por trás, os engenheiros que trabalham com cada piloto, os mecânicos que trabalham nos carros antes de durante a prova.

E até dos fornecedores das equipas. Há tanta coisa que influencia, o que torna impossível uma boa previsão.

Mas a experiência também nos ensina muita coisa e nesse aspeto, partindo do princípio, tal como nos disse Jari-Matti Latvala hoje, não acredita que alguma equipa possa tirar um coelho da cartola e ter um carro que se sobreponha fortemente aos outros. Assumindo que os carros têm prestações equilibradas, ou pelo menos vão ser mais equilibrados com o avançar da época (pode haver sempre alguém que comece melhor, e depois as outras equipas corrigem erros, reagem e equilibram) se olharmos só para as duplas e mais uma vez reiterando que se adaptam todos de igual modo aos carros, ou seja, bem, entendemos que é Ott Tanak que este ano pode repetir o feito de 2019, embora Thierry Neuville tenha sido nestes dois últimos anos o piloto de maior destaque na Hyundai. Qualquer deles em condições normais vai andar na frente.

Tal como fez nos últimos dois anos, Elfyn Evans tem-se dado bem nas suas lutas, mas vamos ver como será com a pressão de ser em teoria o piloto de ponta da Toyota este ano. Capacidade tem, mas em pura performance não é tão rápido quanto Tanak e Neuville. Julgamos que com Tanak, Neuville e Breen, vão ser os detalhes a fazer a diferença. Esperamos que o ‘detalhe’ se chame Rui Francisco Soares…

Já Craig Breen é! E está com a motivação em alta e se o carro for bom como se espera, vai ganhar ralis e provavelmente lutar pelo título. Também ele, vamos ver como assume essa responsabilidade, de liderar a M-Sport. É um peso grande para quem nunca esteve nesse papel.

Achamos que Kalle Rovanpera ainda não vai lutar pelo título este ano. Ainda é cedo. Mas pode voltar a ganhar ralis. Mas também não ficaríamos demasiado admirados se o fizesse.

Ainda não tem a mesma experiência de Tanak, Neuville, Evans e Breen, mas tem rapidez, e muita.

Adrien Fourmaux tem que fazer melhor que em 2021, mas está longe de lutar na frente. Tal em asfalto ande perto, mas seria uma surpresa se vencesse algum rali.

Takamoto Katsuta só tem que fazer melhor que em 2021, ano que já não foi nada mau (entre acidentes) e Gus Greensmith tem que melhorar muito.

Oliver Solberg deve fazer mais do que meia época e é um caso muito interessante a seguir, talvez consiga pódios. Dani Sordo assegura quase sempre bons resultados, mas está na fase descendente da sua carreira e Esapekka Lappi tem este ano uma boa oportunidade para provar que merece ficar no WRC.

Por fim, Sébastien Ogier e Sébastien Loeb: é bem provável que nos ofereçam uma boa luta em Monte Carlo, mas não temos certeza que lutem pelo triunfo. Vamos ver. Lá mais para a frente, Ogier vai fazer mais provas e espera-se que Loeb também.