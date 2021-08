WRC 2022 ganha forma: já só falta a homologação final | AutoSport

A Ford esteve em França a preparar o WRC 2022, com o seu novo Puma Rally1 híbrido e como se pode perceber pelas imagens e sons, quem ainda está preocupado com a eventual menor competitividade e entusiasmo dos novos Rally1, pode ficar descansado, pois apesar de andarem um pouco menos que os atuais WRC, vão continuar a proporcionar bons espetáculos.

Em junho de 2019 foram aprovados os novos regulamentos gerais dos Rally1 de 2022, os princípios base dos regulamentos técnicos foram chancelados em dezembro de 2019.

No início de 2020, ficou a saber-se que o objetivos de custo para os novos carros era de 500.000 euros, cerca de 40% menos que os atuais.

Os novos motores já foram homologados em 1 de julho, e agora a data final de homologação é 1 de janeiro de 2022. Depois disso, os carros ficam ‘congelados’ por três anos.

Veja algumas imagens.