WRC 2022: fiabilidade será crucial | AutoSport

Com os três novos carros: Toyota GR Yaris Rally1, Hyundai i20 N Rally1 e Ford Puma Rally1, abre-se uma nova era no WRC, sendo segundo Malcolm Wilson “a maior mudança de sempre no Mundial de Ralis”. A fiabilidade será um fator crucial na luta pelos títulos deste ano, pois há tanto detalhe que as equipas ainda não podem dominar a 100%..

Esta questão da fiabilidade será muito importante, porque apesar dos testes, todos sabemos que um teste nunca ‘vale’ um rali inteiro, muito menos quando a mudança nos carros é tão acentuada. É verdade que as equipas vêm de carros bem mais complexos, e em termos mecânicos estes novos Rally1 são mais simples, mas tudo o resto, a forma como o sistema híbrido funciona é algo que as equipas não podem ter certezas neste momento. Todos nos lembramos ainda que nos testes dos novos carros em abril de 2021, o sistema híbrido esteve em ‘stand by’ e a empresa que os fornece, a Compact Dynamics precisou de algum tempo depois de pedir a devolução dos sistemas às três equipas do Mundial de Ralis, M-Sport/Ford, Hyundai e Toyota, uma situação que interrompeu o trabalho que as três tinham previsto realizar.

Na altura, todo o trabalho nos três construtores parou e o CEO da Compact Dynamics, Oliver Blamberger disse que houve um problema com uma bateria: “Houve um problema considerável com uma bateria e as equipas receberam mensagem de imediato, solicitando-lhes que parassem e que mandassem as baterias e motores para a Compact Dynamics o mais rapidamente possível”. Houve tempo para resolver problemas, mas é quase certo que algo poderá aparecer. Vamos esperar.