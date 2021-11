WRC 2022: Andrea Adamo diz que só as jantes do novo Hyundai são iguais | AutoSport

Já não é novidade, mas a verdade é que a Hyundai fez este ano algo que nenhuma outra equipa fez: construiu dois Rally1. Um, é o protótipo que temos visto em testes, outro, que vai rodar esta semana em Alzenau, perto da fábrica, numa espécie de shakedown, seguindo-se depois seis dias de testes num local que Andrea Adamo não divulgou mas que os adeptos vão descobrir rapidamente. Nesta altura o leitor deve estar a questionar-se o que vai haver de novo, e em declarações ao Dirtfish, Adamo disse que só as jantes são as mesmas.

Portanto, espera-se um carro totalmente diferente do que se tem visto em testes, que Adamo diz ser uma ‘mula’ que serviu para a equipa se preparar para a nova época, aprendendo tudo o que há para saber.

Agora vem a parte mais difícil. Tornar o carro competitivo em “ambiente real”.

Até aqui, já vimos o Toyota Yaris Rally1 e o Ford Puma Rally1, mas não vimos o Hyundai. Não deverá ser totalmente diferente, mas segundo exemplificou Adamo, Christian Loriaux construiu um carro a partir do zero. Tudo foi mudado, chassis, transmissão, motor, diferenciais, etc. Tudo foi refeito no carro. Agora, se foi bem feito, isso é outra história.

Podemos ver imagens dos testes, mas só as equipas podem ter uma ideia do que valem para já os seus carros face à concorrência, porque identificam muito melhor que o “comum dos mortais”, os detalhes que fazem diferença.

O trabalho que a FIA fez com os WRC 2017 foi excelente, pois depressa se percebeu que eram todos perfeitamente equilibrados e foi assim até ao fim. Agora com os novos vamos ver. O Rali de Monte Carlo irá dar uma ideia, mas como os pilotos levam pneus para um conjunto de troços que normalmente estão com condições distintas, podemos perceber algo, mas nunca saberemos tudo. O Rali da Suécia dará uma ideia melhor mas depois vem o asfalto da Croácia e a terra de Portugal, e aí sim, tiraremos todas as dúvidas…