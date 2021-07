WRC 2022, agora é oficial: Nove confirmadas, Rali de Portugal incluído | AutoSport

Tal como o AutoSport já tinha revelado, estão confirmadas para 2022 nove rondas do calendário do Mundial de Ralis, o que sucedeu na reunião de quinta-feira do Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA, que teve lugar no Mónaco.

A ronda de abertura, o Rallye Monte-Carlo, terá lugar nos dias 20 a 23 de janeiro, enquanto que o Rallye Suécia, que terá sede em Umeå (norte da Suécia) pela primeira vez, terminará no domingo 27 de fevereiro.

Outros sete eventos foram aprovados pelo Conselho Mundial para inclusão no calendário com datas a ser confirmadas. São eles Portugal, Itália, Quénia, Japão, Espanha, Estónia e Grécia.

As restantes quatro vagas para a temporada de 13 etapas serão confirmadas posteriormente.