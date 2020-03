WRC 2022: Adeus World Rally Car, olá Rally1

A temporada de 2021 será a última com a atual geração de World Rally Car já que no ano seguinte, 2022, nascem os Rally1. Os World Rally Car nasceram em 1997, até 2010 viveram com um motor de dois litros turbo, em 2011 nasceu uma nova geração, com motores de 1.6 Litros turbo, com a mais recente era a começar em 2017, em que foi mantido o motor turbo de 1.6 litros, mas com o diâmetro do restritor do turbo aumentado de 33 mm para 36 mm, o que teve como consequência o aumento de potência do motor de 310 cv para 380 cv. No próximo ano, os World Rally Car, como os conhecemos, ‘morrem’ no fim do ano e em 2022 vão nascer os Rally1.

Vamos ficar a conhecê-los um pouco melhor, se bem que regulamentos finais, só mais para a frente.

Para já ainda com pouco detalhe, os novos Rally1, que nascem em 2022 serão o topo da nova pirâmide dos ralis. Os Rally1, sofrerão um grande número de alterações, tecnologia híbrida, estética agressiva e custos reduzidos. Será um novo ciclo de cinco anos e a primeira vez que os ralis serão disputados com híbridos.

Enquanto se aguarda a versão final do regulamento, os primeiros detalhes já foram publicados, sendo que uma das grandes mudanças tem a ver com o corte da sexta relação de transmissão das caixas de velocidades nos WRC.

Logicamente, a imagem é um Concept do Hyundai RN30, e não um Rally1, já que os carros ainda não existem…

Transmissão :

Perto da tecnologia dos R5, os novos Rally1 terão tração às quatro rodas e uma caixa de cinco velocidades.

Deixa de haver diferencial central.

Serão permitidos seis unidades de transmissão por carro e por época.

Suspensões:

Redução do curso das suspensões.

Simplificação dos amortecedores, cubos e seus suportes, bem como das barras estabilizadoras.

Obrigação de uma única especificação de braços de suspensão.

Aerodinâmica:

A fim de manter um aspeto agressivo dos carros, o desenho livre das asas permanece autorizado, dentro de alguns limites

Elementos aerodinâmicos traseiros simplificados.

Eliminação do efeito aerodinâmico das condutas ocultas.

Diversos: