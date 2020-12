WRC 2021: Só há campeão com (pelo menos) metade das provas realizadas

Para garantir o valor do campeonato, no que ao Mundial de Ralis diz respeito, o Conselho Mundial da FIA aprovou uma norma que obriga que pelo menos metade dos eventos programados no calendário inicial terão de ser realizados para que os títulos sejam atribuídos. Nos campeonatos de apoio, a FIA terá a possibilidade de ajustar o número mínimo de participações e o número de eventos tidos em conta, caso o número de eventos de qualificação seja inferior ao inicialmente previsto. O que isto significa? Dando como exemplo o que se passou este ano, o calendário previsto eram 13 provas, realizaram-se sete, mais de metade, portanto os campeões seriam homologados.