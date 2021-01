WRC 2021: O trio do costume…

Em termos competitivos o WRC 2021 não será muito diferente de 2020, ainda que muito provavelmente, o trio de favoritos, Sébastien Ogier (Toyota) Ott Tanak (Hyundai) e Thierry Neuville (Hyundai) dificilmente permitirá a Elfyn Evans (Toyota) a oportunidade que teve em 2020. Foi por pouco que o galês não sucedeu a Colin McRae e a Richard Burns como o terceiro campeão britânico no Mundial de Ralis, mas as circunstâncias do ano e o facto de Evans ter potenciado ao máximo as suas prestações permitiram-lhe chegar à última prova com 14 pontos de avanço. Se o campeonato tiver todas as provas previstas, dificilmente isto se repete, ainda que achemos que Evans vai ficando cada vez mais perto do trio, e isso é o melhor elogio que se lhe pode fazer.



Em termos desportivos, as três equipas, a Hyundai, Toyota e M-Sport/Ford, terão, juntas nove carros em todas as provas, existindo ralis em que a Ford terá um terceiro carro, isto para lá de programas privados com os World Rally Car. Para já conhece-se apenas o de Pierre Louis Loubet. Será no WRC 2 e WRC 3 que as coisas se preveem mais interessantes, em termos de números.



Na M-Sport/Ford, o ‘chefe de fila’ será Gus Greensmith. Teemu Suninen fará algumas provas, as outras, Adrien Fourmaux. É o que se arranja, para já. Na Toyota, Sébastien Ogier vai para o seu último ano, Elfyn Evans está de pedra e cal e Kalle Rovanperä vai procurar a sua primeira vitória. Takamoto Katsuta vai pela primeira vez fazer um programa completo no WRC. Na Toyota, a grande novidade é a saída de Tommi Makinen, de Chefe de Equipa e a entrada de Jari-Matti Latvala. Na Hyundai Ott Tänak e Thierry Neuville disputam as provas todas, Dani Sordo e Craig Breen dividem o terceiro carro durante o ano inteiro. Desta vez não há Sébastien Loeb, que o ano passado ainda deu um pódio à Hyundai.

O ano passado por esta altura dissemos adeus a Kris Meeke, Andreas Mikkelsen e Jari-Matti Latvala, este ano despediram-se Esapekka Lappi, Teemu Suninen (a tempo inteiro) e Sébastien Loeb, que já só valorizava, de vez em quando, o WRC. São sinais maus para o WRC, pilotos desta estirpe, não haver um WRC com lugar para eles.