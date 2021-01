WRC 2021 arranca hoje

Apenas 46 dias depois de Sébastien Ogier ter selado o seu sétimo título mundial, o Mundial de Ralis 2021 arranca hoje com o Rali de Monte-Carlo. Para já estão agendadas 12 provas, em quatro continentes, numa época que será a última desta era de World Rallye Cars. Vinte e cinco anos após a sua introdução, os World Rally Cars darão lugar a uma nova geração híbrida de carros de ralis, em 2022, os Rally1.

Para já e quanto ao que verdadeiramente interessa, apostamos no habitual lote de favoritos, Sébastien Ogier, Ott Tanak e Thierry Neuville, com Elfyn Evans novamente à espreita de nova oportunidade.

Há um ano, quando Tänak trocou a Toyota pela Hyundai, sabia-se que não perderia muito em termos de carro, pois não há entre eles grandes diferenças de competitividade, mas um mudança de equipa traz consigo sempre desafios, novos procedimentos, novas caras, novas métodos e um carro que é diferente. Obviamente que Tanak iria precisar de algum tempo para se adaptar. Claro que não caímos na frase fácil de dizer que a falta de adaptação se viu logo em Monte Carlo, com o acidente. Nada disso, calhou, mas não teve relação direta, e se repararmos nos resultados foi segundo na Suécia e México.

Só meses depois, no regresso, venceu, mas depois teve alguns azares e não ficou sequer, perto do título. Este ano, nada o impedirá de entrar a todo o gás. Pode, efetivamente, sentir algum ‘desconforto’ em termos mentais com o acidente de Monte Carlo 2020, mas Tanak é nórdico, frio, pouco falador, e nunca ninguém vai perceber muito bem se o acidente o afetou ou não. Honestamente, acho que Tanak é o favorito a vencer o WRC 2021.



E os adversários deverão ser, basicamente, os mesmos, Sébastien Ogier e Thierry Neuville. O francês, quererá sair do WRC com mais um título. Sem dúvida. Não é preciso dizer muito mais de Ogier. Sete títulos mundiais, dois dos últimos três na M-Sport, explicam muito da sua categoria. Olhe-se para o que foi a M-Sport em 2017 e 2018 e veja-se o que é agora e o que mudou.

Thierry Neuville arrisca-se a ficar como o eterno segundo no WRC, mas isso também significa que tantas vezes tenta, que um ano consegue. Porque não em 2021? Já Elfyn Evans dificilmente volta a ter 14 pontos de avanço à entrada da prova decisiva do ano. Venceu bem na Suécia – todos sabem que é capaz de vencer provas, de vez em quando – e aproveitou bem para vencer na Turquia. E esteve quase a ser campeão. Mas num campeonato ‘normal’, ou pelo menos, ‘mais normal’ dificilmente baterá Ogier, Tank e Neuville ao mesmo tempo. Teve a sua oportunidade. Se voltar a fazer o mesmo isso vai surpreender-me.



O desafio de Kalle Rovanperä este ano será bater Elfyn Evans e chegar-se mais ao trio que luta pelo título. Talvez vença pela primeira vez este ano. Realizou provas brilhantes o ano passado, mas também cometeu alguns erros.

Gus Greensmith será este ano o ‘líder’ da M-Sport/Ford. E isso chega para dizer o que é a estrutura de Malcolm Wilson hoje em dia. É verdade que a Ford sempre esteve com a M-Sport e vice-versa, mas se calhar já esteve mais longe uma outra marca aproveitar a estrutura da M-Sport para se fazer forte. Se for a Ford a reinventar-se, melhor, porque é uma marca histórica dos ralis. A M-Sport só precisa de condições (dinheiro) para fazer um bom trabalho. Capacidade têm eles de sobra. Mais uma vez, veja-se 2017 e 2018.

Takamoto Katsuta vai correr em todas as provas. O ano passado fez três e em nenhuma foi melhor do que sétimo. Vai ter, pelo menos que ficar à frente de todos os Ford e do Hyundai de Pierre Louis Loubet. Teemu Suninen terá um meio programa, vai ajudar a M-Sport/Ford a evoluir o carro de 2022, numa trabalho que é dar um passo atrás, para dar depois dois à frente. Vamos ver como corre. Sem tanta pressão, Suninen pode fazer um, ou outro, pódio.



Dani Sordo e Craig Breen vão dividir o terceiro carro da Hyundai, e como já se viu o ano passado, especialmente nos ralis de terra, podem brilhar. Breen também costuma andar bem na neve.

Agora resta esperar para ver que WRC teremos este ano, confiantes que o Promotor e a FIA aprenderam com os erros do ano passado e estarão este melhor preparados para eventuais condicionantes decorrentes da pandemia de coronavírus.

Arrancando o Rali de Monte Carlo, no Ártico em fevereiro não deverá haver problemas, a Croácia é em abril, pelo que há tempo de perceber o que pode acontecer até lá. O Rali de Portugal é no fim de maio, a Sardenha está prevista para o início de junho, vamos ver se será este ano que se dá o regresso do Safari, regressa a Estónia em julho, mais cedo que o ano passado, segue-se a Finlândia após uma viagem curta.

Depois, a Bélgica, (ainda não há data certa) a segunda viagem longa do ano após o Safari sera à América do Sul com o Rali do Chile, Catalunha em outubro para tudo terminar, como se espera, no Japão. A competição terá uma prova de /Asfalto/gelo/neve (Monte Carlo), uma totalmente de neve (Ártico) seis de terra e quatro de asfalto.

O ano passado, terminámos a apresentação do WRC com uma questão: Será que Ogier consegue ser Campeão no ano da despedida? Têm a palavra Ott Tänak e Thierry Neuville. Repetimo-la este ano.