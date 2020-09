WRC 2, Rali da Estónia: Mads Ostberg na frente

Mads Østberg recuperou de algum drama inicial chegando ao fim do primeiro dia de prova com uma vantagem confortável no WRC 2.

O norueguês, aos comandos de um Citroën C3 R5, conseguiu cedo uma pequena vantagem após a super especial de Tartu Vald, na sexta-feira à noite, mas caiu para segundo no início do dia de hoje, quando Ole-Christian Veiby passou para a frente. Mas o Hyundai i20 R5 de Veiby teve um problema de radiador no troço seguinte, Kanepi, e Østberg recuperou a sua posição. Pouco depois, uma aterragem forte após um salto na PE4 levou a um furo, o que lhe custou custou 19.8s.

Depois disso, Østberg venceu oito troços, acabando por chegar ao fim do dia com uma vantagem de 37.8s sobre Nikolay Gryazin: “Penso que melhorámos durante todo o dia e estou muito satisfeito com o meu C3 R5”, disse. Gryazin teve um dia desafiante. O jovem russo teve a sorte de sobreviver a uma série de piões e “aterragens pesadas” que deixaram o seu i20 R5 com um ar de “segunda mão”. O piloto da M-Sport, Adrien Fourmaux foi outro que também teve azares, foi vítima de um furo no seu Ford Fiesta e perdeu 25s, terminando 7.7s atrás de Gryazin. Pontus Tidemand terminou 12.9 mais atrás, em quarto com o seu Skoda Fabia Rally evo, seguindo-se Eyvind Brynildsen que completou o top 5, a mais 30.1s.