WRC 2 e WRC 3 ‘promete’

Tendo em conta que as coisas se tornaram mais complicadas no WRC, com a saída da Citroën no fim de 2019, e agora, com a redução de lugares disponíveis, eis que o WRC 2 e WRC 3 contam agora com mais pilotos de nomeada, que em condições normais já não voltariam a correr na segunda mais importante categoria dos ralis mundiais: Andreas Mikkelsen, Eric Camilli, Adrien Fourmaux, que se dividirá entre o programa do WRC e WRC 2, da M-Sport, a que se juntam vários jovens promissores, como Ole Christian Veiby, Oliver Solberg e Nikolay Gryazin.

A equipa portuguesa Sports & You estreia-se ao mais alto nível no WRC, e vai colocar a correr o Citroën C3 Rally2 de Eric Camilli.

Mas há várias estruturas importantes, para lá das oficiais M-Sport e Hyundai Motorsport N. A Sainteloc divide-se com a Sports & You nos C3 Rally2, e tendo em conta que a Skoda deixou de correr a nível oficial, é a Movisport e Toksport WRT que colocam a correr os Fabia Rally2. A Movisport tem também um Volkswagen Polo R5 para Gryazin.





Andreas Mikkelsen vai correr no WRC 2 e Europeu de Ralis, e assume que quer vencer ambos os campeonatos: “Acho que é o melhor programa para mim porque estarei sempre no carro. Não é o WRC, que é onde quero estar, mas acho que é um passo para voltar lá e estar a tempo inteiro no WRC em 2022. Tenho de dominar todos os ralis que fizer, ou seja, vencer todas as rondas do europeu e do mundial. O meu foco em 2021 é apenas ser o R5 mais rápido em todos os ralis. Tenho carro para isso. A Skoda tem o melhor carro na categoria”.





Oliver Solberg e e Ole Christian Veiby foram confirmados como pilotos da Hyundai Motorsport para as próximas duas temporadas no WRC 2. Os dois pilotos irão competir com os R5 atuais, e o novo Hyundai i20 Rally2 quando estiver disponível a meio da época.

Ao lado de Mikkelsen na Toksport vai estar Marco Bulacia. O boliviano de 20 anos, que foi vice-campeão atrás de Jari Huttunen no WRC 3 na época passada, quer aproveitar o facto de ter um piloto muito experiente na equipa: “Ter um companheiro de equipa como Andreas Mikkelsen, piloto de fábrica na Volkswagen, Citroën, Hyundai e Skoda é um enorme benefício para mim.”

O russo Nikolay Gryazin confirmou também que irá disputar a temporada 2021 completa no WRC 2, num Volkswagen Polo GTI 5. Estes são apenas alguns nomes, outros poderão surgir mais tarde, pois estas competições assim o permitem.