WRC 2: Alguns pilotos mostram desagrado pelas atuais regras

Os candidatos ao título do WRC2, Oliver Solberg e Yohan Rossel, criticaram as atuais regras do campeonato que permitem aos pilotos escolher as sete provas em que vão marcar pontos, de entre os 13 ralis disponíveis. Solberg, o atual líder em pontos, e Rossel argumentam que todos os concorrentes devem correr nas mesmas provas para garantir uma competição justa e batalhas consistentes frente a frente.

Em contrapartida, alguns pilotos, como Nikolay Gryazin, selecionaram estrategicamente menos eventos para maximizar os seus pontos nos restantes ralis. Esta tática levou a uma competição irregular entre os candidatos ao título, com Solberg, Rossel e Sami Pajari a competirem entre si apenas uma vez esta época.

“Não gosto disso”, disse o líder Solberg ao DirtFish. “Acho que toda a gente devia fazer os mesmos ralis. Acho que temos de ser rápidos em todo o lado. Do meu ponto de vista, não me interessa escolher isto e aquilo, porque o meu objetivo é o WRC. Tenho de ser rápido em todo o lado”.

“Não sei quantas vezes competi com Oliver, mas talvez apenas duas vezes durante todo o campeonato”, disse Rossel. “Nunca é fácil saber onde estamos. Acho que é o mesmo para toda a gente. Mas para mim, não é natural. Quando vês os Jogos Olímpicos, se tens 100 metros ou natação, e se não disputas a mesma corrida… talvez possamos adaptar isso de certeza. Mas, para mim, o plano é apenas mostrar a velocidade em todas as superfícies.“

Apesar dos pedidos anteriores de alteração das regras, a FIA manteve o formato atual, alegando a necessidade de equilibrar a competição com as exigências financeiras das equipas privadas. Rossel e Solberg, no entanto, acreditam que a revisão das regras poderia levar a um campeonato mais natural e justo.