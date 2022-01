WRC: 1º dia foi para os mestres do Rali de Monte-Carlo | AutoSport

O primeiro dia do Rali de Monte Carlo ficou marcado pela luta de Sébastien Ogier-Sébastien Loeb pela liderança. Num ‘Monte’ com o piso quase completamente seco foi mesmo o andamento de cada um que fez a diferença e só mesmo Elfyn Evans os conseguiu seguir de perto.

Ogier, oito vezes vencedor nos Alpes franceses, venceu os dois troços no seu Toyota GR Yaris e construiu uma vantagem de 6,7s. Loeb, sete vezes vencedor do Monte, na primeira vez que guia no WRC depois de um ano, terminou a noite em segundo com o Puma da M-Sport Ford.

Ambos marcaram o arranque da nova era do WRC, que teve um palco de exceção, o Turini.

“Não foi tão bom no primeiro troço, havia muita humidade e geada nos locais”, explicou Ogier. “Depois foi um pouco melhor. Estamos apenas a experimentar pequenas coisas no carro e estamos felizes por este arranque”.

Loeb foi o primeiro de três Puma nos cinco primeiros e a sua atuação fez o relógio voltar às memórias da sua última vitória no Monte Carlo de 2013: “Tivemos um bom começo no primeiro, mas foi muito complicado no topo com algumas partes brancas e gelo”, disse. “Eu não queria cometer um erro no gelo, por isso fui um pouco cuidadoso demais. O segundo foi duro com os pneus. Aqueci-os em demasia antes do meio do troço e na descida lutei para manter o carro nas trajetórias”.

Elfyn Evans, vice-campeão em 2021, foi terceiro noutro GR Yaris, o galês que trabalhou para se adaptar à potência híbrida adicional. Foi terceiro em ambos os troços, as etapas e regressou ao Mónaco a 11.2s da liderança.

Os restantes pilotos dos Puma Rally1, Adrien Fourmaux e Gus Greensmith foram quarto e quinto, separados por 4,0s. Apenas mais 6.6s atrás ficou o Hyundai i20 N. de Thierry Neuville. O belga apostou bem na escolha dos pneus mas lutou com problemas de sobreaquecimento das borrachas e dos travões.

Craig Breen, terminou o dia em sétimo, na frente de Ott Tänak, que teve, segundo disse uma “longa lista” de problemas que incluiram o motor e a hidráulica do seu i20 N.

Takamoto Katsuta foi nono num outro GR Yaris, com Oliver Solberg a fechar os Rally1, depois de ter tido problemas com os intercomunicadores na PE1 e um pião no Turini. Com os problemas de intercomunicação, significou que não conseguia ouvir as notas do co-piloto, Elliott Edmondson.

Hoje, sexta-feira o rlai vai mais para norte para duas rondas de três troços no Parque Nacional de Mercantour.

Como se o desafio dos Alpes não fosse suficiente para o primeiro dia completo de ação, não há parque de assistência, desde a saída do Mónaco pela manhã até ao regresso à noite. Os pilotos têm de se contentar com uma mudança de pneus apenas em Puget-Théniers, entre os loops.

Classificação após PE2