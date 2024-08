WRC: 11 anos depois Sébastien Ogier vence Rali da Finlândia

Onze anos depois, Sébastien Ogier, agora com Vincent Landais ao lado e no Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid, vence o Rali da Finlândia, numa prova com sabor agridoce para a Toyota, que perdeu a hipótese de reservar para si os três lugares do pódio com os acidentes de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) no penúltimo troço da prova. Curiosamente, desde Esapekka Lappi em 2017 que um finlandês não consegue vencer a ‘sua’ prova.

Outra curiosidade, Ogier confessou no final da prova que, estando tão bem classificado no campeonato, talvez vá mesmo fazer o resto da competição: “vamos ver, mas parece que não tenho outra alternativa…”

O jovem finlandês foi traído por um enorme pedra na trajetória, que o catapultou para mais um capotanço, como em Portugal, perdendo uma vitória que era quase certa, pois tinha mais de 40 segundos de avanço para o segundo classificado e dois colegas de equipa atrás nos lugares do pódio.

Um deles era Elfyn Evans, que depois de ter chegado a liderar a prova, na PEC4, era segundo quando um problema de transmissão o levou ao abandono. Regressou domingo, mas saiu de estrada na penúltima especial da prova, perdendo pontos importantes para o campeonato, deixando Thierry Neuville bastante bem mais descansado.

Quem aproveitou foram Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), que foram os primeiros líderes do rali, mas depois foram perdendo gás, caíram para o sexto lugar, terminaram o primeiro dia em quarto, subiram ao terceiro lugar a meio de sábado e ao segundo perto do fim da prova. Alguma sorte com os abandonos à sua frente, mas os ralis são mesmo assim, e quem termina as provas com bons pontos ‘arrisca-se’ a ser campeão e o belga parece estar a ter a sorte que lhe faltou noutros anos.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) acaba a prova com um pódio caído do céu, numa prova que seria sempre difícil para si, pois o ano passado correu aqui de Rally2, depois de em 2022 ter rodado muito atrasado.

Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) termina a sua estreia nos Rally1 com um quarto lugar, numa prova em que cometeu um erro cedo que lhe condicionou a manhã, mas de tarde venceu um troço e foi segundo noutro, deixando muito boas indicações e a certeza que a Toyota pode contar com ele para o futuro.

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Škoda Fabia RS Rally2), foram quintos da geral e venceram o WRC2 depois de uma prova muito bem conseguida, nunca metendo uma roda fora do sítio, dominando de fio a pavio.

Quem sabe nunca esquece e Jari-Matti Latvala/Juho Hanninen (Toyota GR Yaris Rally2) foram sextos da geral e segundos no WRC2, deixando claro que, se ainda quisessem, ainda poderiam correr nos Rally1 que não envergonhariam ninguém, bem antes pelo contrário. É verdade que nesta prova tem o ‘boost’ caseiro, o ano passado foi aqui quinto com o Rally1, mas ainda está aí para as curvas.

