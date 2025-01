WRC: 10ª vitória de Sébastien Ogier no Rali de Monte Carlo

Sébastien Ogier – Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1) vencem do Rali de Monte Carlo, naquela que é a 10ª vitória do piloto francês na prova. Um triunfo histórico porque Sébastien Loeb tem nove vitórias nos ralis da Alemanha e Catalunha, com Ogier a desempatar agora com o seu 10º triunfo em Monte Carlo, nove no WRC e um no Intercontinental Rally Challenge.

Com as escolhas de pneus, chegou a temer-se que os Hyundai pudessem dar a volta ao texto, mas o Turini ficou com gelo suficiente para que as diferenças nos pneus jogassem a favor dos Toyota, que colocaram três carros na frente do super domingo, dois pilotos na frente da PowerStage e do rali. Ou seja, pontos máximos para a Toyota que ganhou tudo o que havia para ganhar.

Grande começo de campeonato, um rali muito interessante que a todos nos prendeu até ao fim. Adrien Fourmaux – Alexandre Coria (Hyundai I20 N Rally1) terminam a prova no terceiro lugar, como os melhores representantes da Hyundai, o que na primeira prova com a equipa é notável.

Apesar de uma prova abaixo das suas reconhecidas capacidades, Kalle Rovanperä – Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) ainda foi a tempo de chegar ao quarto lugar, passando Ott Tänak – Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) no derradeiro troço da prova.

As escolhas de pneus foram determinantes neste último dia e quando se pensou que a balança podia estar a pender para o lado dos Hyundai, eis que o facto das condições do troço do Turini se terem mantido difíceis, levou a que Fourmaux não pudesse beneficiar do facto de ter quatro pneus super macios, precisando mesmo de pneus com pregos, porque senão iria perder demasiado tempo na parte gelada do Turini que, ao não secar, fez pender a balança para o lado da Toyota, cujo nervosismo dos seus responsáveis deixava perceber que não tinham certezas que as suas escolhas de pneus fossem as melhores.

Uma prova muito complicada, com vários azares para Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1) que só somaram um ponto no super domingo, atenuando essa questão com o facto de terem recuperado até ao sexto lugar da geral, mas muito pouco para quem tinha somado o máximo de pontos há um ano.

Boa estreia de Josha Mcerlean – Eoin Treacy (Ford Puma Rally1), que fez o que precisava, levar o carro até ao fim, no sétimo lugar, o que Takamoto Katsuta – Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1), Grégoire Munster – Louis Louka (Ford Puma Rally1) e Sami Pajari – Marko Salminen (Toyota Gr Yaris Rally1) não conseguiram. Os dois homens da Toyota abandonaram no primeiro troço do último dia de prova enquanto Munster desistiu no seugndo depois de uma escorregadela em que o carro foi às barreiras e ficou danificado o suficiente para dali já não saírem.

Yohan Rossel – Arnaud Dunand (Citroen C3) ganharam facilmente o WRC2, num triunfo emocional porque o seu irmão Léo Rossel – Guillaume Mercoiret (Citroen C3) terminou no pódio, com o segundo lugar a ficar para Eric Camilli – Thibault De La Haye (Hyundai I20 N). Nos RC2, Nikolay Gryazin – Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia Rs) foi segundo e Gus Greensmith – Jonas Andersson (Skoda Fabia Rs) tereceiro. Oliver Solberg – Elliott Edmondson (Toyota Gr Yaris) recuperaram para o sexto lugar depois dos problemas do primeiro dia.

Mais info quando possível.