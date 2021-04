WRC 10 celebra 50 anos de Mundial de Ralis

O novo vídeo jogo, o WRC 10, do Mundial de Ralis, comemora 50ª temporada do campeonato, oferecendo uma viagem nostálgica aos adeptos.

Antes da passagem para Codemasters em 2023, a NACON e a KT Racing dão sequência ao sucesso do WRC 9, desta feita prestando homenagem à 50ª temporada do WRC 2022 com a introdução de um modo retrospetivo, que permite aos jogadores reviverem 19 eventos que moldaram a história do WRC.

Os eventos históricos incluem o Rallye da Acrópole e o Rallye Sanremo, cujos troços podem ser conduzidos nos carros que definiram o WRC, desde o Alpine A110, até aos Audi e Lancia da era do Grupo B, Subaru, Toyota e Mitsubishi dos anos noventa, até à atual geração de carros da Hyundai, Toyota e Ford.

Outra característica chave é a adição do Rally Croácia, Rally Estónia, Ypres Rally Bélgica e Rally de Espanha Rally RACC, todos aparecem no calendário do WRC de 2021.

A KT Racing está mais uma vez a dar ênfase à física, moderadamente aclamada pela crítica no WRC 9, acrescentando melhorias que oferecem aos jogadores uma experiência ainda mais realista, com um foco específico nas forças aerodinâmicas, no turbo e na travagem. Pela primeira vez, os jogadores podem ter uma maior influência no design do seu carro, com a possibilidade de criar animações únicas no Modo Carreira, bem como criar as suas próprias equipas.

O WRC 10 será lançado em setembro de 2021 na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. A Nintendo Switch fica para mais tarde.