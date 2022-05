Walter Röhrl liderou desfile dos 50 anos do WRC | AutoSport

Antes do arranque da Super Especial de Coimbra, a cidade acolheu também a tradicional Cerimónia de Partida, onde milhares de espetadores tiveram o privilégio de ver uma exposição de carros de ralis lendários, para celebrar o 50.º aniversário do Campeonato do Mundo de Ralis FIA, que se assinala em Portugal.

Liderados pelo ex-bicampeão do mundo Walter Röhrl, no Opel Ascona 400 com que conquistou o título de 1982, vários pilotos deram espetáculo, em fantásticas máquinas de outros tempos do WRC, ao longo do traçado da Super Especial. Foi também Röhrl quem encerrou o «desfile», agora aos comandos de um Audi Sport Quattro.