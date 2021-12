VOTE: Prograde Digital Photo do Ano | AutoSport

Se é adepto do WRC, pode agora premiar os seus fotógrafos de desporto motorizado preferidos, eles que viajaram pelo mundo a capturar as emoções do Mundial de Ralis. Cada um deles escolheu a sua imagem favorita que cada um deles tirou durante a época de 2021 e no top 10 estão três fotógrafos da @World, de André Lavadinho, que também tem uma foto sua a votação. Os outros dois são Bogdan Barabas e Lorenzo Martincich.

Agora, no link em baixo, pode escolher a sua foto favorita. Vote em baixo na ProGrade Digital Photograph of the Year, o vencedor será anunciado no início do próximo ano.

Vote na ProGrade Digital Photograph of the Year – CLIQUE AQUI