Vote na Fotografia WRC do Ano | AutoSport

Os melhores fotógrafos de desportos motorizados do mundo viajam pelo globo para capturar as emoções, a emoção crua e as deslumbrantes paisagens de postal do Campeonato do Mundo de Ralis.

O WRC procura o melhor dos melhores, e por isso pede-lhe que votem na sua imagem favorita da época de 2023 do WRC. O André Lavadinho é um dos fotógrafos a concurso. Há um grande número de inscrições de alta qualidade e o comité de avaliação independente teve a difícil tarefa de reunir uma lista de 10 imagens a partir das recebidas. Agora é convosco!

CLIQUE AQUI PARA VOTAR NA FOTO DO ANO NO WRC