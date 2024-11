Volodymyr Korsia: dos ralis para a defesa da Ucrânia, foi gravemente ferido

No seio dos ralis mundiais, e não só, pouco se tem falado da guerra na Ucrânia, mas aqui e ali surgem referências, mas nunca antes surgiu algo tão dramático quanto ao que sucedeu ao copiloto ucraniano Volodymyr Korsia, que já passou várias vezes pelos ralis em Portugal ao lado do estónio Georg Linnamae, ou mesmo no passado, no Rali de Portugal no Algarve, ao lado do seu compatriota Valery Gorban em 2013 e 2014.

Mais recentemente, esteve por exemplo presente no Rali Terras d’Aboboreira, em 2021, antes de, em 2022 ter ido defender o seu País.

Foi Linnamäe que divulgou a história, pois o seu antigo navegador foi ferido em combate e teve a vida em risco.

“Esta é uma história que eu esperava nunca ter de fazer. Recentemente, o meu antigo copiloto e bom amigo Volodymyr foi gravemente ferido em combate enquanto lutava pelo seu país natal. Felizmente, está vivo e o seu estado de saúde é agora estável, mas a recuperação é longa. Desejo ao meu amigo uma rápida recuperação e força ao povo da Ucrânia na sua luta contra a opressão estrangeira”.

Também Volodymyr Korsia publicou uma mensagem, em que revelou ter sido ferido durante uma missão de combate no sul da Ucrânia. Foi submetido a várias cirurgias, mas a sua condição é agora estável: “Quero expressar a minha gratidão aos meus camaradas, a toda a liderança do batalhão e à equipa médica pela evacuação e cuidados atempados”, escreveu Korsia, de 31 anos.