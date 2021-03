Vodafone Rally de Portugal 2021: Mortágua e SE Foz do Porto são novidades

Já é conhecido o Regulamento Particular do Rali de Portugal e confirma-se o itinerário que já tínhamos aventado como muito provável, em janeiro.

Há novidades, mas delas falaremos em detalhe noutro artigo, mais específico.

Assim, o Vodafone Rally de Portugal irá ter uma extensão total de 346,26 km cronometrados, divididos por 21 provas especiais de classificação.

O quartel general da prova volta a ser na Exponor, como é hábito desde 2015, sendo que o evento conta para seis competições: WRC, WRC2, WRC3, FIA Júnior, Campeonato de Portugal de Ralis e Peugeot Rally Cup Ibérica 2021.

O número de inscrições é limitado a 90. Caso o número de inscrições seja superior, a aceitação da inscrição de pilotos não-prioritários ficará ao critério da Organização.

A prova reservada ao Campeonato de Portugal de Ralis realiza-se apenas no primeiro dia, o valor das inscrições com a publicidade opcional proposta pela Organização: Concorrente Moral € 5.000, Concorrente Privado € 4.000, mas o Concorrente Moral português € 3.000 e o Concorrente Privado português € 2.500, sendo que nestes dois últimos casos, para encorajar os pilotos portugueses detentores de licença desportiva emitida pela FPAK a participarem na prova portuguesa do WRC, os patrocinadores assumem o pagamento do valor restante.

Os pilotos portugueses inscritos no “Campeonato de Portugal de Ralis” beneficiam de um desconto adicional de € 500.

Arganil, Amarante e Fafe…

Na Sexta-feira, 21 maio, os concorrentes seguem para uma dupla passagem nos troços de Lousã, Góis – este último com um novo local de partida – e Arganil – com cerca de 5 km novos. Mortágua, uma novidade prevista para o traçado do ano passado, encerra a passagem do rali no Centro, com um troço desenhado junto à barragem da Aguieira. O final do dia acontece já no Norte com a única Super Especial do rali, no Eurocircuito de Lousada.

No sábado, o Vodafone Rally de Portugal percorre os troços de Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante, este ano com um novo local de início e menos 7 km, mas continua a ser a classificativa mais longa e certamente uma das mais exigentes do rali.

O dia termina com o regresso da Porto Street Stage, uma dupla classificativa urbana que este ano muda de local, realizando-se na Foz da Cidade Invicta.

No domingo o Vodafone Rally de Portugal conta com seis troços, sendo novidade a introdução do troço de Felgueiras, com uma dupla passagem da caravana do mundial de ralis, a par dos troços de Montim e Fafe. A segunda passagem por Fafe volta a ser disputada em formato Power-Stage. A consagração volta a ser na Marginal de Matosinhos.

Resta agora esperar pela evolução da pandemia, o Monte Carlo e o Rali do Ártico/Finlândia foram sem público, o Rali da Croácia, em abril, dentro de um mês ainda não se sabe, seguindo-se depois do Rali de Portugal. Com ou sem público, logo veremos…

Quinta-feira, 20 de maio

Shakedown – 09H01 Paredes (4.60 km)

DIA 1, sexta-feira, 21 de maio

PE1- 08H08 Lousã 1 (12.35 km)

PE2- 09H08 Góis 1 (19.51 km)

PE3- 10H08 Arganil 1 (18.82 km)

PE4- 12H31 Lousã 2 (12.35 km)

PE5- 13H31 Góis 2 (19.51 km)

PE6- 14H31 Arganil 2 (18.82 km)

PE7-15H58 Mortágua (18.16 km)

PE8- 19H03 SSS Lousada (3.36 km)

DIA 2, sábado, 22 de maio

PE9- 08H08 Vieira do Minho 1 (20.64 km)

PE10- 09H08 Cabeceiras de Basto 1 (22.37 km)

PE11-10H24 Amarante 1 (37.92 km)

PE12-14H38 Vieira do Minho 2 (20.64 km)

PE13- 15H38 Cabeceiras de Basto 2 (22.37 km)

PE14- 16H54 Amarante 2 (37.92 km)

PE15- 19H03 SSS Porto – Foz (3.30 km)

DIA 3, domingo, 23 de maio

PE16- 07H08 Felgueiras (19.18 km)

PE17- 07H53 Montim 1 (8.75 km)

PE18- 08H30 Fafe 1 (11.18 km)

PE19- 09H56 Felgueiras 2 (19.18 km)

PE20- 10H41 Montim 2 (8.75 km)

PE21- 12H18 Fafe 2 [Power Stage] (11.18 km)