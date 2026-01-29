Vitória de Solberg motiva Fourmaux para o Rali da Suécia: “é a minha vez de ganhar em casa dele”

Adrien Fourmaux está a sentir-se cada vez mais ‘preparado’ para agarrar nas rédeas da sua equipa, a Hyundai Motorsport e ser ele o primeiro a “chegar-se à frente” na tentativa de se opor à forte ‘armada’ da Toyota.

Se até aqui a Hyundai tinha em Ott Tanak e Thierry Neuville os principais ‘pontas de lança’ com a saída do estónio Fourmaux ganha relevo no seio da estrutura e com isso sente agora que se quer chegar a vitórias e eventualmente títulos, tem de se impôr “entre portas”

Para já, mostra-se motivado para dar muita luta no Rali da Suécia, depois de Oliver Solberg ter conquistado a vitória no Rali de Monte Carlo. Ou seja, quer ‘agarrar’ no que se passou em Monte Carlo e ser ele próprio, agora, a fazer o mesmo. Nesse contexto, o piloto francês da Hyundai mostrou-se determinado a alcançar o seu primeiro triunfo no Campeonato do Mundo de Ralis, após o bom desempenho obtido na prova inaugural da temporada.

Fourmaux destaca progresso e consistência

Co-pilotado por Alexandre Coria, Fourmaux foi o melhor representante da Hyundai em Monte Carlo pelo segundo ano consecutivo. O francês venceu duas classificativas, terminou o rali no quarto posto da geral e foi terceiro na classificação de “Super Sunday”, somando um total de 17 pontos num fim de semana exigente.

“Foi um dia positivo. Fizemos dois melhores tempos, senti-me confortável com o carro e acertAmos na escolha de pneus. Só lamento ter perdido oito décimos para o Seb na última especial, pois sabia que podia ter conseguido esse tempo”, referiu o piloto. “Marcamos 17 pontos, apenas menos um que o Ogier, o que é bastante encorajador.”

Fourmaux sublinhou ainda a competitividade do i20 N Rally1 em condições mais estáveis: “Quando o terreno é plano e com aderência constante, conseguimos ser rápidos. Mas quando há ‘solavancos’ ou variação de aderência, enfrentamos mais dificuldades. Foi assim no Japão e na Europa Central.”

Foco total no Rali da Suécia

O francês terminou o rali a 5 minutos e 59,3 segundos do vencedor, Oliver Solberg, cuja vitória em Monte Carlo com a Toyota serviu de inspiração para os seus rivais. Fourmaux admitiu que o triunfo do jovem sueco reforçou a sua ambição para a próxima ronda. “Foi bom ver o Oliver a lutar e a provar que o Elfyn e o Seb não são imbatíveis. Gostava que tivesse sido eu, mas vamos ver na próxima.”

Com o Rali da Suécia agendado para o meio de fevereiro, Fourmaux aposta no seu histórico positivo na prova nórdica. Em 2024, ao serviço da M-Sport Ford, alcançou o seu primeiro pódio absoluto no WRC e chegou a disputar a liderança antes de cometer um erro. “Gosto muito da Suécia. Já fui rápido lá antes. O Oliver venceu em Monte Carlo, por isso é a minha vez de ganhar em casa dele”, afirmou com um sorriso.