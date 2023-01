Vincent Landais (navegador de Ogier): “Foi uma grande emoção” | AutoSport

Vincent Landais navegador de Sébastien Ogier, obteve a sua primeira vitória no WRC. foi nos últimos anos o navegador de Pierre Louis Loubet e desta feita, correu pela segunda vez com Ogier. E à segunda, veio a vitória: “Para ser honesto, ainda não caí em mim. Esperava este resultado, e agora já está, mas ainda não me apercebi bem do que consegui. Apenas no nosso segundo rali, no Japão as coisas funcionaram bem, poderíamos ter ganho, mas fizemo-lo aqui” começou por dizer o francês, de quem Ogier diz ter um tom semelhante a Julien Ingrassia. Quando lhe perguntaram como se sentiu no último troço: “Não me senti diferente dos dias anteriores, talvez até à meta. Estava a fazer o meu trabalho e ainda tinha o trabalho a fazer com mais controlos pela frente e tinha que me manter focado. “Foi uma grande emoção”, disse explicando depois os seus maiores desafios durante a prova: “Felizmente não houve muitas mudanças nas notas da equipa de batedores, podia ter sido muito pior. E isso facilitou-me muito a tarefa. O rali em piso seco tornou o ritmo mais elevado, e também por isso este fim-de-semana foi um desafio muito grande, ainda maior do que o Japão”, disse.