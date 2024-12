Vida da M-Sport no WRC cada vez mais difícil: incertezas e desafios em 2025

Rumores da alegada redução do apoio da Ford à M-Sport no WRC complicam 2025, com o foco da marca norte-americana a virar-se mais para o Rali Dakar…

O desenho do WRC está a ficar cada vez mais claro em termos de participantes e há um dado que se mostra preocupante: a M-Sport/Ford. A recente opção da Ford por colocar mais ênfase na sua participação no Rali Dakar pode retirar ainda mais meios à prestação da M-Sport no WRC e a recente saída de Adrien Fourmaux nada ajuda…

Enquanto a Toyota planeia inscrever até cinco carros, quatro carros sempre, cinco quando Sébastien Ogier, ou eventualmente outros pilotos, façam provas, a Hyundai vai colocar a correr até quatro carros, três em todas as provas, ficando por se saber quando e com quem haverá um quarto carro, mas a M-Sport nem um tem garantido, embora o foco esteja para já em manter Gregoire Munster, sem se saber minimamente quem pode guiar outro carro da equipa no WRC.

Os problemas financeiros têm cada vez mais impacto na M-Sport, e com menos ajuda da Ford, no WRC, o cenário é a antítese de brilhante. Há rumores que a Ford reduziu ainda mais o seu envolvimento no WRC, comprometendo dessa forma a presença da equipa para já não falar na sua prestação caso se mantenha. Como se sabe, os carros para 2025 têm grandes alterações, e nesse contexto há fortes incertezas quanto ao apoio, da Ford e aparentemente da Red Bull, para 2025.

Fala-se noutros pilotos, mas todos eles têm que levar muito dinheiro, e o que o promotor fez este ano com Martins Sesks, que ‘bancou a nota’ para as suas participações, dificilmente isso sucede para uma época.

Portanto a M-Sport precisa urgentemente de quem encontre dinheiro para correr com os seus carros, e provavelmente tudo isto se resolve com um piloto fixo e vários outros a fazer ‘esta ou aquela’ prova…

Não está fácil a vida para a M-Sport/Ford no WRC, resta saber se é somente para este período de transição até 2027, ou o foco da Ford muda mesmo totalmente para o Dakar…