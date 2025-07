Venda do Promotor do WRC: um impasse com implicações profundas

A venda do Promotor do Campeonato Mundial de Ralis encontra-se, neste momento, num impasse muito significativo.

Embora a Red Bull Media House e a KW25, coproprietárias da WRC Promoter GmbH, manifestem o desejo de vender, diversas condicionantes impedem o avanço do processo, o que tem repercussões claras no Mundial de Ralis.

A WRC Promoter GmbH é a entidade responsável por gerir todos os aspetos comerciais do Campeonato Mundial de Ralis (WRC) e do Campeonato Europeu de Ralis (ERC). As suas funções abrangem desde os direitos de comunicação social e a produção de transmissões até aos acordos de patrocínio. Com a atual indefinição que paira sobre o WRC, este é, sem dúvida, o momento mais desafiante para concretizar a venda de um promotor de uma competição desta envergadura.

Os obstáculos à concretização da venda

A falta de clareza relativamente às novas regras do campeonato dificulta consideravelmente a procura por compradores interessados, sobretudo quando se estima um valor de cerca de 500 milhões de euros para a transação. Apesar dos rumores apontarem para a Liberty Media, que já detém a Fórmula 1 e o MotoGP, como um dos putativos interessados, o processo mantém-se aparentemente estagnado.

A incerteza regulamentar para o período pós-2027 é o principal entrave. Esta situação gera uma espécie de “pescadinha de rabo na boca”: a indefinição sobre as futuras regras impede que potenciais compradores avancem, pois ninguém está disposto a adquirir uma competição cujo potencial futuro a curto e médio prazo é desconhecido. Pretender vender um ativo, afirmando que “o WRC tem um enorme potencial, mas nós não o conseguimos alcançar”, equivale a “vender sonhos”, o que se torna particularmente problemático face a um valor de 500 milhões de euros, como o que se pensa estar em cima da mesa.

Perspetivas para o desbloqueio

Malcolm Wilson, recentemente nomeado vice-presidente da FIA e com um profundo conhecimento do WRC, é visto como uma figura crucial para desbloquear esta complexa situação. Adicionalmente, circulam informações de que a FIA poderá estar a impor condições financeiras suplementares, complicando ainda mais as já morosas negociações.

Naturalmente, esta conjuntura de incerteza não favorece a tomada de decisões por parte dos construtores.

A Hyundai é um exemplo claro: como poderá uma equipa tomar uma decisão favorável à continuidade no WRC no meio de tanta instabilidade?

A complexidade da venda de direitos desportivos, especialmente em campeonatos de relevância global como o WRC, é muitas vezes subestimada. Não se trata apenas de um valor financeiro, mas de uma intrincada teia de interesses entre equipas, patrocinadores, federações e, claro, os fãs. A estabilidade regulamentar é um pilar fundamental para atrair investimento a longo prazo e garantir a saúde financeira e desportiva de qualquer competição.