Veja o e-Vodafone Rally de Portugal em direto. Agora!

Três dos mais reconhecidos nomes do desporto motorizado português estão a defender as cores nacionais contra jovens estrelas do Campeonato do Mundo de Ralis nos troços virtuais do Vodafone Rally de Portugal. Inicialmente marcado para esta semana, a ronda portuguesa do WRC, sétima da época, foi cancelada devido à pandemia da #Covid19, mas os fãs podem assistir a três noites de duelo virtual no Vodafone Rally de Portugal eSports WRC Shootout (22 a 24 maio). Tudo com transmissão no Facebook.

Os heróis da casa são o antigo Campeão de Nacional de Ralis e piloto das categorias de apoio do WRC, Bernardo Sousa, e o bi-Campeão Nacional José Pedro Fontes. A eles junta-se ainda o piloto do Campeonato do Mundo de MotoGP Miguel Oliveira, vice-Campeão do Mundo de Moto2 de 2018.

Do lado do WRC, a armada é liderada por Rhys Yates, do WRC 2. O jovem britânico apresentou uma fantástica prestação virtual na estreia, vencendo o eSport WRC Shootout Rally da Argentina, no mês passado.

De regresso está também o boliviano Marco Bulacia. O piloto do WRC 3 perdeu na final contra Yates e vem agora em busca da desforra. A eles juntam-se ainda o francês Pierre-Louis Loubet, Campeão do Mundo de WRC 2 de 2019, a dupla piloto/navegador Sean Johnston e Alex Kihurani, dos Estados Unidos.

O duelo terá por base o WRC 8, o jogo oficial do WRC, com todos os pilotos a competirem aos comandos de carros da categoria Rally 2. Fontes, Bulacia, Johnston e Kihurani vão estar ao comando de um Citroën C3, Oliveira e Loubet vão pilotar os Hyundai i20 e Sousa e Yates competem com Ford Fiesta.

Os oito pilotos vão competir entre si nos seus simuladores em várias eliminatórias, com o dia de hoje a ser palco dos quartos de final, no icónico troço de Fafe. O mais rápido de cada frente-a-frente segue em frente para as meias finais de sábado, em Amarante. A decisão do vencedor tem lugar no domingo com duas classificativas: Viana de Castelo e uma segunda passagem por Fafe.

Paralelamente, os fãs vão poder competir entre si no eSports WRC Championship, no Vodafone Rally de Portugal virtual, de 21 a 24 de maio. Para tal, basta que tenham o jogo WRC 8 e que se inscrevam aqui: https://bit.ly/2zRPmXI