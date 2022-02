Veja o ‘boost’ híbrido dos Rally1 em ação: 516 cv no arranque (vídeo) | AutoSport

Veja a velocidade dos novos Rally1 híbridos do WRC a sair da linha de partida de um troço. Com o ‘full boost’ ativado, são 516 cv depois de somados os 380 do motor de combustão interna de 1,6 litros turboalimentado do ano passado, agora com uma unidade híbrida de 100kW a dar uma ajuda…

Veja o ‘boost’ híbrido dos Rally1 em ação: 516 cv no arranque (vídeo)