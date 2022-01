Vamos ter “novo mais velho” vencedor de sempre no WRC? | AutoSport

É ainda muito cedo, mas pelo sim, pelo não, sempre vamos avisando: apesar do mais velho vencedor de uma prova do WRC ser um recorde que Sébastien Loeb não tem, pode muito bem consegui-lo no Rali de Monte Carlo, já que se vencer a prova, fá-lo quase com 48 anos, o que chega e sobra para bater o feito de Bjorn Waldegard, que aos 46 anos e 155 dias venceu o Rali Safari de 1990. A última vez que um ‘veterano’ venceu uma prova do WRC foi na Catalunha 2018, quando Sébastien Loeb triunfou aos 44 anos e 244 dias.