Valtteri Bottas pondera correr no Rali do Ártico… WRC

Depois de ter terminado em sexto o Rali do Ártico, que se realizou este fim de semana, Valtteri Bottas, que correu com o DS3 WRC da PH Sport, pondera regressar a esta prova, no próximo mês de fevereiro, quando se realizar no WRC. Substituindo o cancelado Rali da Suécia, a prova finlandesa vai receber a caravana do WRC, e Bottas que marcar presença. Caso se confirme, será a primeira participação do piloto da Mercedes na F1 numa prova do Mundial de Ralis. Segundo se sabe, a decisão não está tomada, nem sequer com que carro poderá ser. Já agora, porque não um dos atuais World Rally Cars? Seria ótimo Marketing para a marca. De resto, temos nova ‘versão’ de Kimi Raikkonen?