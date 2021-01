Valtteri Bottas: “Os pilotos do WRC vão adorar o Rali do Ártico”

Valtteri Bottas, nove vezes vencedor de Grandes Prémios de Fórmula 1, tem uma mensagem simples para os pilotos do WRC, relativa ao Rali do Ártico&Finlândia, que se realiza dentro de um mês na Finlândia. O piloto de 31 anos, da Mercedes-AMG Petronas esteve recentemente em Rovaniemi – o mesmo local onde se irá realizar o Rali Ártico, onde terminou em sexto na habitual prova Rali do Ártico, terminando em sexto lugar, num Citroën DS 3 World Rally Car, tendo a seu lado o ex-campeão mundial Timo Rautiainen.

Antes do evento, falou das suas esperanças para o rali que se aproximava, bem como do seu entusiasmo com a notícia de que o WRC se iria dirigir para norte do Círculo Polar Ártico, para o único rali de puro inverno do campeonato: “Penso que é realmente, realmente uma grande notícia. Obviamente, havia alguns rumores de que poderia acontecer, mas agora está confirmado e estou realmente feliz.

Obviamente, é uma coisa boa para a Finlândia e tenho a certeza de que todos os pilotos que conduzem aqui – todas as equipas – vão adorar o lugar. Os troços são surreais. É preciso vê-los e senti-los para reconhecerem realmente como este lugar é belo”. O Rally Ártico da Finlândia terá lugar de 26 a 28 de fevereiro.



Para que tenha uma ideia do que pode esperar, aqui fica o Shakedown de Kalle Rovanpera o ano passado, no Rali do Ártico.