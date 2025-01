Rali de Monte Carlo: o ex-libris Turini

Não há nenhum troço no Rali de Monte Carlo, e até mesmo no Mundial, mais conhecido que o Turini.

A lendária especial já é percorrida há imensos anos e “tem para contar”, ‘milhões’ de histórias e ‘estórias’.

Por exemplo, em 2006, por muito pouco, não se revelou decisiva para a atribuição da vitória, quando Marcus Gronholm não conseguiu evitar um pião na zona onde os espetadores, por tradição, lançam ainda mais neve para o asfalto.

Mas se não decidiu o triunfo, a última passagem revelou-se pelo menos decisiva para Sebastien Loeb ascender ao segundo lugar final, beneficiando de uma saída de estrada de Toni Gardemeister.

Foi aquele célebre ano em que Loeb foi o herói do rali, pois o bicampeão do Mundo (na altura) esteve a um pequeno passo de começar o ano com o 21º triunfo da sua carreira.

Algo que só não aconteceu devido a uma placa de gelo que “atirou” o Citroen Xsara WRC para fora da estrada, obrigando o francês a incorrer numa penalização de cinco minutos, ao abrigo do sistema Super Rally. Assim e pela segunda vez consecutiva (já tinha saído da estrada no último Rali da Austrália), o “Sr. Perfeito” passava a… “Sr. Imperfeito”, mesmo se não tardava a remediar o erro recuperando do oitavo até ao segundo lugar.

Contudo, as principais emoções são sempre vividas pelos “rookies”, para quem é normalmente um sonho tornado realidade, cumprir o “Turini” pela primeira vez. Mas, pelo menos para Mikko Hirvonen, esta estreia foi mais um pesadelo: «Sempre fiquei intrigado com o ‘Turini’, mas também sempre pensei em cumpri-lo sem problemas. Infelizmente não consegui e fiz pelo menos um pião!»

Bem mais dramática foi a interpretação de Chris Atkinson: «Um sonho? Enquanto estava lá dentro senti-me mais como se estivesse no meio de um pesadelo! » Só o caso de Matthew Wilson é que parece ter sido diferente: «Cheguei ao final do troço a sorrir, mas provavelmente porque consegui sobreviver à experiência sem nenhum susto!» O respeitinho ainda é uma coisa muito bonita…

O troço ficou ainda em 2006 marcado por um pavoroso acidente de Jasen Popov ao km 26 : o Mitsubishi Lancer n°43 deixou a estrada numa curva à direita nas vertiginosas Gargantas do Piaon, e parou a sua queda a 100m de profundidade nas árvores deixando todos a questão, como é que os membros da tripulação fizeram para sair dali vivos, felizmente.

Há muitas outras histórias que se podiam contar do Turini, mas a que falta mesmo hoje em dia ao WRC era o tempo em que os adeptos franceses e italiano ficavam no Col do Turini do lado de cada uma das bancadas e o espetáculo fazia-se quase todo com as bolas de neve que voavam de um lado para o outro. Um espetáculo dentro do espetáculo…