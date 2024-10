Trofeo Lancia Rally anunciado: Ypsilon Rally 4 HF custa 74.500€

A Lancia anunciou com entusiasmo o regresso ao universo dos ralis com o lançamento do Ypsilon Rally4 HF, um modelo que nasce da parceria com a Stellantis Motorsport, e que promete impulsionar a nova geração de pilotos dos Rally4.

Este lançamento não chega sozinho, pois marca também a criação do Troféu Lancia Rally, uma competição que promete atrair jovens talentos com a possibilidade de conquistar significativos prémios monetários, além da chance de disputar, em 2026, com o carro oficial da recente e aguardada equipa oficial Lancia Corse HF. As encomendas do Ypsilon Rally4 HF foram abertas hoje no mercado global pela Stellantis Motorsport Racing Shop, com preço de 74.500 euros.

Luca Napolitano, CEO da Lancia, compartilha o entusiasmo: “2025 marcará a volta triunfante da Lancia às pistas, reafirmando a sua paixão e compromisso com o automobilismo moderno. Combinando a nossa rica herança com inovação, olhamos para o futuro com ambição. Se 2026 será o ano do icónico Gamma, a ser produzido na fábrica Stellantis em Melfi, 2025 celebra a ressurreição do emblema HF, estreando-se com o Ypsilon e expandindo para o Gamma e o novo Delta, ambos levando o respeitado nome HF Integrale.”

Referências lendárias como os Stratos, 037 e Delta, que por duas décadas dominaram os ralis e conquistaram quinze títulos mundiais entre pilotos e construtores, ainda brilham no panteão do automobilismo – e, agora, a Lancia regressa ao topo, mas com a classe e discrição características, começando com o Rally4. Esta categoria é o ponto de partida para formar os pilotos profissionais de amanhã, com a Lancia inspirando-se no seu legado enquanto avança com paixão.

O Ypsilon Rally4 HF e o novo Ypsilon HF, apresentados oficialmente em maio, simbolizam este renascimento. O modelo de competição, movido por um motor 1.2 Turbo de três cilindros com 212 cv, conta com uma caixa de 5 velocidades e diferencial autoblocante, oferece um bom pacote de performance. A Lancia mira os fundamentos da competição com o Rally4, posicionando-se no segundo degrau da ‘Pirâmide’ do automobilismo de estrada, o nível certo para futuros campeões iniciarem a sua jornada.

Com o Ypsilon Rally4 HF também nasce o Troféu Lancia Rally, que terá a sua primeira edição em 2025 com seis provas no Campeonato Italiano de Ralis. Em jogo, um total de 300.000€ em prémios – entre recompensas por prova, prémios de fim de temporada para os líderes das categorias, e o grande prémio final. O vencedor do Troféu ainda terá a possibilidade de competir no Campeonato Europeu de Ralis 2026 com o Ypsilon Rally4 HF oficial da equipa Lancia Corse HF.

Este é apenas o começo de um novo capítulo de uma história gloriosa que a Lancia escreveu no asfalto dos troços de ralis!

Eugenio Franzetti, com uma vasta experiência no mundo dos desportos motorizados, foi nomeado diretor da Lancia Corse HF: “O Ypsilon Rally 4 HF é uma homenagem à história da Lancia nos ralis, concebido para oferecer emoção e diversão, tal como o lendário Fulvia Coupé HF dos anos 60, ou seja, compacto, rápido e incrivelmente agradável de conduzir.

Afinal, o novo carro foi criado para aqueles que, ao sentar-se ao volante, querem sentir-se parte de uma história feita de coragem, inovação e vitórias. Estamos na fase final de afinação, com homologação prevista para 1 de janeiro de 2025, e esperamos entregar os primeiros exemplares a partir do final de janeiro. A partir de hoje, o animado Ypsilon Rally 4 HF pode ser encomendado através da Stellantis Motorsport Racing Shop e é proposto a um preço de 74.500 euros.