Três equipas do WRC a testar para o Rali de Portugal: veja os vídeos…

Como é habitual, por esta altura as equipas do WRC desdobram-se em testes para o Rali de Portugal, e nenhuma delas faltou à chamada. Um pouco por todo o lado, e até o Rali Terras d’Aboboreira terá um Rally1 em todos os troços que não façam parte do percurso do Rali de Portugal. Adrien Fourmaux, no Hyundai i20 N Rally1 marca presença na prova do CPR que arranca amanhã em Amarante. Para já, veja alguns dos vídeos.

Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris Rally1)

Elfyn Evans (Toyota GR Rally1)

Testes Martins Sesks (Ford Puma Rally1)