Toyota testa protótipo WRC 27 em Portugal: já lá vão 2.000 Km

Depois terem ontem surgido vídeos do novo WRC27 Rally1 da Toyota, em declarações ao Dirtfish, Tom Fowler, diretor técnico da Toyota Gazoo Racing revelou que o Coupé de duas portas já rodou cerca de 2.000 Km desde que se iniciou o programa de desenvolvimento, que está a decorrer dentro dos prazos estipulados. A equipa está a aprender com o feedback do carro e a resolver problemas que vão surgindo, sendo que apesar de ainda não haver regulamentos finais, a liberdade de carroçaria permite manter essa questão em aberto até haver decisões finais.

Sendo certo que com a utilização de um chassis de estrutura tubular (spaceframe), as marcas podem adaptar a carroçaria de qualquer modelo da sua gama, desde que esta respeite uma janela de dimensões pré-definidas, e por isso tudo está em aberto.

Já há algum tempo que Akio Toyoda revelou que gostava de ‘reativar’ o Celica, a carroçaria que é vista nos testes é muito mais um GR86, e agora o Dirtfish até fala do concept FT-Se apresentado em 2024, pelo que facilmente se percebe que tendo em conta a liberdade de carroçarias, esta será o que colocar o carro mais competitivo na estrada. Para já a única coisa que é certa é que não se irá parecer com um GR Yaris…