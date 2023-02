Toyota testa o seu novo GR Yaris Rally2 em Portugal | AutoSport

A Toyota Gazoo Racing WRC está em Portugal a testar o seu novo GR Yaris Rally2, com Juho Hänninen ao volante. O carro está em processo de desenvolvimento, e só será homologado para correr em 2024, ainda que antes possa fazer umas aparições competitivas.

Para já, só testes. Este Rally2 ‘descende’ do Toyota GR Yaris de estrada, como se sabe, criado incorporando tecnologia, conhecimento e experiência aprendidos no Mundial de Ralis.

É um carro que nasceu com ADN dos ralis, e esse é logo um ponto de partida muito forte. Uma carroçaria feita e pensada para os ralis e não uma plataforma já existente da gama, como sucede nos restantes casos. Só aí já está uma vantagem.

Depois, como se sabe, o motor é um três cilindros, e por isso bem mais leve que os quatro cilindros da concorrência. Por isso, a base do carro é de certeza mais leve que os restantes Rally2 e nesse aspeto a Toyota teve certamente maior facilidade de fazer um carro muito equilibrado. Depois, é pequeno, logo tem tudo para ser muito ágil, e a dúvida neste momento permanece somente no desenvolvimento do motor, pois ninguém ainda trabalhou nos Rally2 com uma base de um motor de três cilindros. A Toyota é pioneira nesse aspeto e por isso pode ter algum trabalho pela frente para o tornar competitivo.