Toyota testa em Portugal… WRC27 e o Rally1

A Toyota está a testar em Portugal o primeiro protótipo de acordo com a base existente dos regulamentos técnicos do WRC27, que ainda não foram publicados pela FIA, mas que as equipas já têm há muito base de trabalho.

Das três equipas oficiais (ou semi-oficiais) atualmente presentes no WRC, só a Toyota já se sabia estar a desenvolver um protótipo. Hyundai deve manter-se pelos Rally2 e a Ford pode sair dos ralis, deixando a M-Sport livre para outros projetos.

O carro que se vê no vídeo é um protótipo da Toyota a testar no Algarve – que muito já referem como o “regresso do Toyota Celica”, sendo que na verdade, é sim, um GR86 ou simplesmente uma silhueta protótipo… para confundir. Curiosamente, para além do teste WRC27, a Toyota testa também para o Rali Safari… o seu Rally1, claro.