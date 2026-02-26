Toyota testa em Portugal… WRC27 e o Rally1
A Toyota está a testar em Portugal o primeiro protótipo de acordo com a base existente dos regulamentos técnicos do WRC27, que ainda não foram publicados pela FIA, mas que as equipas já têm há muito base de trabalho.
Das três equipas oficiais (ou semi-oficiais) atualmente presentes no WRC, só a Toyota já se sabia estar a desenvolver um protótipo. Hyundai deve manter-se pelos Rally2 e a Ford pode sair dos ralis, deixando a M-Sport livre para outros projetos.
O carro que se vê no vídeo é um protótipo da Toyota a testar no Algarve – que muito já referem como o “regresso do Toyota Celica”, sendo que na verdade, é sim, um GR86 ou simplesmente uma silhueta protótipo… para confundir. Curiosamente, para além do teste WRC27, a Toyota testa também para o Rali Safari… o seu Rally1, claro.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
1 comentários
Deixe aqui o seu comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.
Carlos Batista
26 Fevereiro, 2026 at 16:45
Toyota sempre em grande….BRAVO.