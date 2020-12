Toyota tem um novo chefe de Equipa no WRC: Jari-Matti Latvala

A Toyota Gazoo Racing WRC tem um novo Chefe de Equipa: Jari-Matti Latvala. O piloto mais experiente da história do WRC, Latvala foi nomeado como sucessor de Tommi Mäkinen, que assume o papel de Conselheiro de Desportos Motorizados da Toyota, a partir de Janeiro de 2021.

Para Jari-Matti Latvala: “Sinto-me realmente honrado por assumir esta posição com a equipa, e pela confiança que Akio Toyoda tem demonstrado em mim. Estou realmente entusiasmado por continuar o trabalho que ele começou juntamente com o Tommi, tendo feito parte desta equipa desde o início como piloto. Agora, como Diretor da Equipa, tenho de ver o panorama geral: Tenho de motivar todos os membros da equipa a trabalhar em conjunto para alcançar os melhores resultados. É um novo desafio e estou pronto para ele”.

O Tommi fez um trabalho fantástico, construindo a equipa a partir do zero e trazendo o sucesso que ela tem hoje em dia. Claro que há sempre espaço para melhorias e eu quero usar o que aprendi ao longo dos anos como piloto e trabalhar em conjunto com os diretores da equipa para a tornar tão bem sucedida quanto possível.

A temporada 2021 está mesmo ao virar da esquina, mas todo o ‘pacote’ já está lá dentro, com um carro comprovado e a mesmas fortes duplas de pilotos. Todos sabem o que tem de ser feito para preparar o Rallye Monte-Carlo em janeiro”.