A Toyota permanece no nosso país a testar o novo Rally1 de 2022, isto enquanto os quatro carros da equipa foram preparados para o Rali da Sardenha na Toyota Caetano Portugal em Vila Nova de Gaia. Já a Hyundai, esteve no Alentejo a testar o i20 WRC com configuração de Rali Safari, com Dani Sordo.