Toyota prossegue testes do projeto WRC27

em PortugalA Toyota Gazoo Racing continua a desenvolver o seu novo projeto WRC27 em território português. A equipa japonesa iniciou esta semana uma nova fase de testes na região de Boticas, poucos dias após o final do Rali Safari, repetindo o país mas mudando o cenário escolhido para as anteriores sessões realizadas em fevereiro.Sem qualquer comunicação oficial até ao momento, o piloto sueco Oliver Solberg foi visto ao volante do protótipo, confirmando a continuidade do programa de desenvolvimento do modelo que a marca pretende estrear na próxima temporada do Campeonato do Mundo de Ralis.O construtor japonês tem privilegiado as estradas de terra de Boticas, zona frequentemente utilizada pelas equipas para preparar o Rali de Portugal. Esta escolha reforça a importância do país como palco de ensaios técnicos e estratégicos para várias equipas do WRC.Desde a sua primeira sessão pública, realizada no final de fevereiro, a Toyota confirmou que o novo carro já percorreu mais de 2000 quilómetros em testes, demonstrando o avançado estado de desenvolvimento do projeto.Mistério sobre o modelo baseApesar das várias imagens captadas durante as sessões, continua difícil identificar o modelo de produção que serve de base a o protótipo WRC27. O construtor mantém sigilo absoluto quanto às especificações técnicas e à identidade estética do veículo, limitando-se a avançar com o programa de ensaios que deverá prosseguir nas próximas semanas.Com o calendário do WRC em pleno andamento, a Toyota Gazoo Racing intensifica assim a preparação do carro que sucederá ao atual GR Yaris Rally1, reiterando o seu compromisso em manter-se na liderança tecnológica e competitiva do Mundial de RalisFoto: Município de Boticas e hierárquica.