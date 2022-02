Toyota prepara-se para construir um GR Yaris Rally2 | AutoSport

Em maio de 2021, em declarações ao AutoSport, Jari-Matti Latvala, Chefe de Equipa da Toyota Gazoo Racing WRC revelou que a Toyota estava a pensar construir um Rally2 e Rally3, mas que ainda não tinha sido tomada a decisão de avançar. Na altura: “Sim, estamos a olhar para um programa de clientes, carros que possamos vender, e estamos ainda a investigar as opções com o Rally3 e Rally2. Ambos são muito interessantes, mas não decidimos ainda qual vamos fazer primeiro. Estamos a desenvolver o programa queremos ter um carro a testar em 2022. Não sei dizer se poderá estar à venda em 2022, mas em testes, de certeza”.

Já este ano, voltamos-lhe a colocar a questão, a resposta foi que continuam a monitorizar a situação mas para já não havia decisões oficiais.

Entretanto, a decisão já terá sido tomada e a Toyota deve construir um GR Yaris Rally2, com uma ‘nuance’, pois a FIA aboliu o número de cilindros especificado nos regulamentos de motores e dessa forma abre caminho para o GR Yaris Rally2 de três cilindros, motor que já está há muito a ser testado na Austrália frutos do regulamento AP4.

Ainda não é certo, mas provavelmente a Toyota já tem uma ideia de quando os Rally2 passam a híbridos, e também por isso, tendo em conta a sua experiência na ‘matéria’, decidiu começar pelos Rally2.