Toyota ‘prefere’ hidrogénio, mas WRC deve ficar com híbrido mais ‘kitado’ | AutoSport

Todos os principais responsáveis do WRC admitem que dificilmente o Mundial de Ralis passará a ser disputado por carros somente elétricos a curto/médio prazo. Se a autonomia para os carros de estrada já está a chegar a um ponto em que já é mais do que suficiente para que as pessoas não ‘stressem’ muito, nos desportos motorizados só mesmo em pista podemos ver elétricos, tal como existe, ou Rallycross ou Extreme E, fora dos circuitos. Nos ralis é para já completamente impossível e não se vislumbra que isso possa mudar a breve trecho.

É exatamente isso que diz o presidente da Toyota, Akio Toyoda, mas disse mais ao Dirtfish: espera que o WRC mude para uma fórmula de motor a hidrogénio no futuro. É óbvio que cada um puxa a brasa à sua sardinha, no caso a Toyota está muito envolvida com o hidrogénio, mas numa altura em que o WRC pondera o que fazer no curto prazo, a mais forte probabilidade é mesmo aumentar a capacidade híbrida atualmente presente nos Rally1.